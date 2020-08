Truffa online, accedono al conto bancario e le rubano i soldi: denunciati

Due persone hanno truffato una donna di Montevarchi con la tecnica del 'phishing' ma sono stati individuati e denunciati dai carabinieri. La tecnica in questione ha permesso ai due di sottrarre soldi dal conto corrente della donna e di accedere al suo conto in banca. La vittima della truffa, ignara, avrebbe infatti cliccato su un link arrivatole sul cellulare tramite una mail e i truffatori sarebbero riusciti, come riferito dai carabinieri, ad acquisire le credenziali dell'internet banking. I due avrebbero effettuato due ricariche da 2mila 500 euro ciascuna su una carta di credito prepagata intestata a uno di loro. In seguito avrebbero emesso un bonifico istantaneo da 15oo euro su un conto corrente intestato all'altro.

Dopo la denuncia della donna i carabinieri hanno potuto constatare che i truffatori avevano sfruttato un falso sito internet per sottrarre le credenziali bancarie alle vittime. Sul sito falso le persone pensavano di accedere con i propri dati al profilo online ma una volta dentro, si sarebbe presentata una pagina dove non poteva essere svolta nessuna operazione. In questo lasso di tempo i truffatori sarebbero riusciti ad appropriarsi dei dati inseriti. I due, residenti in Puglia con precedenti di polizia, sono stati denunciati per il reato di frode informatica.