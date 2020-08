Academy Tau Badia Pozzeveri pronta per la ripartenza: nuova stagione e nuovo staff

Nuova stagione e nuova organizzazione per l'Academy Tau Badia Pozzeveri, che si prepara per la ripartenza delle attività inserendo nella struttura nuove e importanti figure di riferimento.

Così, accanto a Stefano Rosellini, in qualità di presidente e Paolo Lepori che ricoprirà il ruolo di direttore generale dell'Academy Tau, si inseriscono nei quadri responsabili due personalità con competenze e anni di esperienza nella formazione dei giovani calciatori. La prima, Dario Di Mattia, presente già da quattro anni con il ruolo prima da istruttore e poi quello di team manager, sarà il nuovo responsabile tecnico e metodologico della Scuola Calcio. Dopo le pregresse esperienze di istruttore nella Polisportiva Margine Coperta e poi nell'area scouting del Centro di Formazione Inter di Altopascio, Di Mattia coordinerà il lavoro dei numerosi istruttori con particolare attenzione allo sviluppo delle abilità tecniche individuali dei giovani atleti, avendo conseguito il master in maestro di tecnica calcistica con il metodo "La Strada dei Campioni di Ivan Zauli" e frequentato i corsi formativi della metodologia coerver coaching. La seconda novità è rappresentata da Marco Ghera, che sarà il nuovo coordinatore dell'attività di base dell'Academy Tau. Un ruolo importante affidato a un veterano del mondo calcistico toscano: Ghera, infatti, ha iniziato a 16 anni come istruttore a Pescia per poi passare al Ponte Buggianese, dove ha seguito sia i Giovanissimi che gli Allievi. Dal 2012, invece, nei Giovani Granata Monsummano si è occupato della categoria del Pulcini, mentre dal 2018 è stato il responsabile della Scuola Calcio. Ghera avrà quindi il compito, attraverso le attività "fuori dal campo", di potenziare il progetto Academy Tau in tutti i suoi aspetti. Contribuirà a far crescere il centro sportivo Academy Tau Badia Pozzeveri anche Roberto Gallo, nella veste di responsabile scouting, punto di riferimento per la società, i ragazzi e le squadre. Lo stesso sarà impegnato nel consolidamento e nell'espansione del progetto Academy. Ma non finisce qui: il progetto Academy, infatti, prevederà l'inserimento della figura del maestro di tecnica con un lavoro tecnico dettagliato a piccoli gruppi, accompagnando i bambini nel loro primo approccio con il pallone.

Infine, la bella novità di quest'anno riguarda l'inserimento nell'organico di Elisabetta Fanti, psicologa. La dottoressa, che rappresenta un valore aggiunto del progetto, affiancherà gli istruttori creando insieme a loro un vero e proprio percorso sinergico per migliorare l'aspetto comunicativo in campo e fuori, ma non solo: una volta al mese sarà infatti presente a Badia Pozzeveri per accogliere dubbi e dare consigli sia ai genitori che, soprattutto, ai ragazzi.

È sotto la guida di queste figure che l'Academy Tau Badia Pozzeveri si prepara ad avviare la nuova stagione: le iscrizioni sono aperte, mentre per i nati negli anni 2012, 2013, 2014 e 2015 sono previste giornate di prova gratuite.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi alla segreteria (0583.277058), oppure contattare Marco Ghera (339.8589889).

Fonte: Ufficio Stampa