Al via la Festa di San Bartolomeo, tra gli eventi più attesi a Pistoia

Torna anche quest'anno uno tra gli eventi più attesi e antichi dell'estate pistoiese, la Festa di San Bartolomeo, protettore dei bambini.

Domenica 23 e lunedì 24 agosto sono in programma due giorni di festeggiamenti con celebrazioni religiose e il tradizionale mercato di banchi di giocattoli e dolci con l'immancabile “corona di San Bartolomeo” realizzata con grossi biscotti di pasta frolla chiamati “pippi”, alternati a confetti e cioccolatini, che viene messa al collo dei bambini. Una golosità tipicamente pistoiese.

I banchi, una quarantina, saranno dislocati in piazza San Bartolomeo, via Porta San Marco (primo tratto da piazza San Bartolomeo), via Porta al Pantano, via San Bartolomeo e via Pacini (nel tratto tra Vicolo Gora e Vicolo Villani).

Tutte le celebrazioni si svolgeranno nel giardino parrocchiale retrostante l’abside della chiesa di San Bartolomeo, ingresso da via di Porta al Pantano. Le limitazioni anti Covid-19 in vigore non permettono lo svolgimento delle funzioni religiose come negli anni passati, a partire dal rito dell'unzione. Sempre per lo stesso motivo non si svolgeranno iniziative e giochi per bambini. In caso di maltempo le celebrazioni si terranno nella chiesa di San Bartolomeo (fino al numero massimo di presenze previsto per l'emergenza sanitaria).

Per l'occasione lunedì 24 agosto i Musei Civici effettueranno un'apertura straordinaria per tutto il giorno con ingresso gratuito. Il Museo Civico di arte antica in Palazzo Comunale, il Museo dello Spedale del Ceppo, il Museo del Novecento e del Contemporaneo di Palazzo Fabroni e la mostra GEORGE TATGE | IL COLORE DEL CASO in corso a Palazzo Fabroni potranno essere visitati dalle 11 alle 19, orario continuato.

Ecco in dettaglio il programma.

Domenica 23 agosto alle 9.30 le lodi mattutine, alle 10 la Santa Messa e alle 11.30, 16.30 e 21.30 la benedizione comunitaria con la distribuzione dell'olio benedetto. Alle 18 sono previsti i Primi Vespri della Festa di San Bartolomeo, alle 19 la celebrazione della Santa Messa.

Lunedì 24 agosto, giorno della festa di San Bartolomeo, il programma religioso prevede la celebrazione della Santa Messa alle 8, alle ore 10 (celebrata dal vescovo Fausto Tardelli) e alle 21.15. La benedizione comunitaria è prevista nei seguenti orari: 11.30, 16.30 e 18. Saranno a disposizione delle buste con l'olio benedetto.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa