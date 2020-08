Borse e segnalibri fatti a mano per ringraziare l'Aou Senese

Segnalibri realizzati all’uncinetto e borse in termovinile fatte a mano con la scritta “grazie”. Sono questi i doni pensati e realizzati da Elena Bellari per i professionisti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese impegnati nell’area Covid. Elena Bellari è un’artigiana originaria di Montepulciano ma da anni trasferitasi con la famiglia in Lussemburgo: è stata lei stessa a consegnare i suoi manufatti al direttore amministrativo dell’Aou Senese, Maria Silvia Mancini, per ringraziare le donne e gli uomini del policlinico Santa Maria alle Scotte impegnati in prima linea contro il Coronavirus.

Fonte: AOU Senese - Ufficio stampa