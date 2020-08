Caccia, a Castelfiorentino si possono ritirare i tesserini venatori

Caccia, a partire da oggi (18 agosto) si potranno ritirare i tesserini per la stagione venatoria 2020/2021. I tesserini venatori si ritirano presso l’Ufficio Servizi Demografici (piano terra Municipio, Piazza del Popolo 2) dal martedì al venerdì ore 11.00-13.00.

E’ possibile recarsi all’ufficio senza appuntamento, ma è vivamente raccomandato rivolgersi alla propria associazione venatoria per il ritiro, in quanto potranno formarsi code all’ingresso del Municipio in ottemperanza alle misure di sicurezza per il contenimento del Covid 19.

“Per motivi di sicurezza – si legge nella lettera informativa inviata alle associazioni – e nel rispetto della normativa sul covid 19, quest’anno abbiamo bisogno di una vostra maggiore collaborazione nel raccogliere la documentazione per il rilascio dei tesserini per i vostri associati. Attualmente quasi tutti i servizi comunali vengono effettuati su appuntamento per limitare l’accesso al pubblico all’interno del palazzo comunale ed evitare assembramenti. Non abbiamo ritenuto agevole per questo servizio utilizzare la stessa modalità pertanto i cacciatori che arriveranno alla spicciolata dovranno attendere fuori dal Palazzo Comunale il loro turno nel caso vi siano nell’ufficio già altri utenti”

Si ricorda che per ritirare i tesserini occorre presentare la seguente documentazione: licenza di porto di fucile per uso caccia; allegato alla licenza di caccia (tesserino giallo); ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale; ricevuta versamento della tassa concessione governativa; ricevuta di versamento per gli ATC; tagliando dell'avvenuta riconsegna del tesserino della stagione precedente.

L’Ufficio Servizi Demografici svolge tale servizio in contemporanea con altri di sua competenza e pertanto non è possibile il rilascio di più tesserini al momento della presentazione della documentazione da parte dell’utente. Sarà cura degli operatori addetti contattare il richiedente per il successivo ritiro.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a rivolgervi ai seguenti recapiti: tel. 0571686360 e-mail: anagrafe@comune.castelfiorentino.fi.it

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa