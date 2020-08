Campeggio abusivo ai Tomboli di Cecina, 31 sanzionati

Scoperto un campeggio abusivo nell'area protetta dei Tomboli di Cecina. Sono 31 i turisti, italiani e stranieri, quasi tutti 30enni ma anche alcuni ultracinquantenni, che sono stati multati dai carabinieri forestali per campeggiamento abusivo sulla spiaggia e all'interno della riserva naturale dei Tomboli di Cecina.

In seguito a un pattugliamento in sella alle bike, i militari hanno notato il campeggio abusivo. I carabinieri forestali fanno sapere che, oltre a rappresentare un utilizzo non consentito del territorio costiero, spesso comporta condotte più pericolose come l'accensione di fuochi all'aperto che possono minacciare la sicurezza pubblica per il possibile insorgere di incendi boschivi, e compromettere l'integrità di aree naturali protette.

Fino ad ora otto persone sono state sanzionate dai forestali per l'accensione di fuochi non consentiti, nelle zone litoranee dei comuni di Cecina, Rosignano e Bibbona, nel Livornese.