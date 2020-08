Coronavirus, a Firenze al via ieri i controlli su mascherine e movida

Molti controlli ieri, dal pomeriggio fino a notte, della Polizia municipale per il rispetto delle nuove norme sull’utilizzo della mascherina nei luoghi affollati. Come previsto dal Cosp (Comitato per ordine e sicurezza), gli agenti hanno effettuato controlli dinamici in vari luoghi della città a partire dalle 18 e fino all’una di notte. Ovunque è stata riscontrata estrema collaborazione e in molti hanno richiesto informazioni sulle nuove disposizioni. Complessivamente sono stati impiegati 25 agenti.

I controlli sono iniziati in centro, da Ponte Vecchio a via Calzaiuoli a via dei Neri, per poi proseguire dopo cena nelle zone della cosiddetta movida, da Sant’Ambrogio a Santo Spirito, da Santa Croce all’Oltrarno, fino a piazza Ferrucci e Lungarni del Tempio, Colombo e Santa Rosa.

Non sono state elevate sanzioni e ovunque è stato riscontrato un comportamento sostanzialmente corretto: sono state controllate centinaia di persone e quasi tutte avevano la mascherina correttamente indossata, e chi l’aveva abbassata è stato invitato ad alzarla. Nessuno ha protestato e anzi in molti, anche turisti, hanno chiesto delucidazioni sulle nuove norme. Massima collaborazione anche dai gestori dei locali.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa