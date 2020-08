Coronavirus, durante il lockdown più appelli e tesi di laurea all'Università di Siena rispetto al 2019

Anche durante il periodo più critico del lockdown l’Ateneo ha garantito a tutti gli studenti la possibilità di proseguire o – nel caso delle lauree – di concludere il proprio percorso formativo, riducendo al minimo il disagio in attesa di riprendere le normali attività, in sicurezza, nel prossimo anno accademico. Lo confermano i dati sul numero degli appelli e delle lauree durante l'emergenza per la pandemia: dal 1° marzo al 7 maggio scorsi sono stati 6826 gli appelli di esame, il 10 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, quando erano stati 6183, e 1354 gli studenti laureati, sostanzialmente lo stesso numero dello scorso anno (1366).

Fonte: Università di Siena