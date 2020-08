Due nuovi casi di Covid-19 a Castelfiorentino: intercettati in aeroporto dopo viaggio all'estero

Due nuovi casi di Covid-19 a Castelfiorentino. Ad annunciarlo sul suo profilo facebook è il sindaco Alessio Falorni che specifica che non si tratta di nuovi positivi collegati ai precedenti focolai e che le due persone sarebbero state intercettate all'arrivo in aeroporto dopo un viaggio all'estero. I due nuovi casi, quindi, sono stati immediatamente trattati con le dovute procedure sanitarie.

"Sono appena stato informato - scrive il sindaco - di altri due casi di COVID a Castelfiorentino. Non si tratta di contatti dei precedenti focolai. Sono due giovani in rientro da una vacanza all’estero, intercettati in aeroporto".