Elezioni regionali, Amministratori per l'Ambiente presenta delle proposte ai candidati

La Rete degli Amministratori per l’Ambiente presenta un documento a tutti i candidati alla Presidenza della Regione Toscana, in cui vengono presentate alcune proposte relative a macrotemi legati alla salvaguardia dell’ambiente.

“Crediamo sia importante che tutti i candidati a Presidente della Regione Toscana guardino con attenzione al tema dell’ambiente e in particolare dichiarino quali sono le loro proposte e i loro progetti per una Toscana più verde e sostenibile, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile che l’Europa e la comunità internazionale si sono date” dichiara Monica Tocchi, coordinatrice di APA.

I temi trattati all’interno del documento sono molteplici, si parte dal tema dei rifiuti, per passare a quello della mobilità elettrica, del risparmio idrico e degli interventi di efficientamento energetico, fino ad arrivare alla prevenzione dell’inquinamento del suolo, alla tutela della biodiversità ed alla valorizzazione del paesaggio.

Importanti passi in questi anni sono già stati compiuti, ma crediamo sia importante continuare sulla strada tracciata e implementare e potenziare tutte quelle azioni che possono diminuire l’impatto ambientale nei nostri territori e migliorare la qualità della vita delle persone, attraverso interventi che riducano i livelli di inquinamento, salvaguardino l’uso razionale delle risorse e tutelino il nostro patrimonio paesaggistico e naturalistico.

Sul tema della raccolta differenziata ad esempio, la nostra Regione risulta ancora indietro rispetto ai dati di altre Regioni e alle stime del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti secondo cui la percentuale di Raccolta Differenziata al 2020 sarebbe dovuta arrivare al 70%. Oggi siamo ancora lontani da questo risultato. Su questo aspetto, quindi, riteniamo sia importante uniformare il servizio tra le diverse ATO/Province, puntando a ridurre la quantità di rifiuti prodotta, il ricorso allo smaltimento in discarica e ad aumentare la percentuale di riciclo.

Ci sono tanti comuni del territorio toscano che si sono dimostrati virtuosi attraverso l’adozione di buone pratiche nell’ambito della raccolta differenziata, del risparmio idrico o dell’agricoltura sostenibile. Crediamo che la Regione abbia il compito e il dovere di incentivare ancora di più le buone pratiche e spingere un sempre maggior numero di comuni a rafforzare il proprio impegno verso uno sviluppo sostenibile e circolare.

“Riteniamo che le diverse proposte all’interno del documento - dichiarano all’unisono gli amministratori della Rete - possano essere accolte e fungere da stimolo per i diversi programmi che i candidati presenteranno da qui alle imminenti elezioni. Abbiamo chiesto a questo proposito a tutti un riscontro in merito, siamo fiduciosi.”

Fonte: Amministratori per l'ambiente