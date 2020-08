Evade dai domiciliari per compiere due furti

Un 41enne di Bucine è evaso dai domiciliari per compiere un furto e una rapina, per questo i carabinieri lo hanno portato in carcere.

L'uomo, evaso una decina di giorni fa, ha compiuto un furto in un bar di Civitella in Val di Chiana, dove ha preso 100 euro dalla cassa ed è scappato. Al rientro, è passato da un altro esercizio pubblico di Laterina Pergine Valdarno e ha rubato altri cento euro dalla cassa. In questo caso è nata una colluttazione con uno degli avventori, che lo ha colpito alla testa mentre fuggiva.

Le testimonianze hanno permesso di risalire al 41enne che è stato trovato in casa con i vestiti sporchi di sangue. Medicato all'ospedale di Montevarchi, è stato portato in carcere.