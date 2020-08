Festa di San Bartolomeo a Pistoia, modifiche alla viabilità

Domenica 23 e lunedì 24 agosto si terrà la Festa di San Bartolomeo con l'allestimento delle bancarelle per la vendita di giocattoli e dolciumi nella piazza omonima e nella zona limitrofa. (Qui la notizia).

Nell'occasione saranno adottate modifiche alla circolazione. Pertanto venerdì 21 agosto dalle 9 alle 12 in piazza San Bartolomeo, via San Bartolomeo, via Porta Guidi, vicolo Ombroso, via Porta al Pantano (nel tratto da piazza San Bartolomeo a via Trenfuni), via Porta San Marco (nel tratto da piazza San Bartolomeo al Vicolo Chiappettini) e via Filippo Pacini (nel tratto da vicolo Villani a vicolo Gora) sarà vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli per consentire le operazioni di segnatura degli spazi occupati dai banchi.

Il provvedimento alla viabilità prevede, inoltre che dalle ore 10 di domenica 23 alle ore 2 di martedì 25 agosto, in piazza San Bartolomeo, via San Bartolomeo, via Porta Guidi, vicolo Ombroso, via Porta al Pantano (nel tratto da piazza San Bartolomeo a via Trenfuni) e via Porta San Marco (nel tratto da piazza San Bartolomeo a vicolo Chiappettini) siano vietati la sosta - con rimozione forzata – e la circolazione a tutti i veicoli per consentire l'allestimento e lo svolgimento della manifestazione.

Il traffico sarà deviato sul percorso alternativo che passa da via Pacini, via San Pietro, via dei Baroni. In via Porta al Pantano (nel tratto da via dei Baroni a via Trenfuni) sarà temporaneamente invertito il senso di circolazione nella direzione via dei Baroni - via Trenfuni. In via Filippo Pacini (nel tratto da vicolo Villani a vicolo Gora) sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio stampa