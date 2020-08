Fulmine colpisce un platano sulle Mura di Lucca: tecnici e agronomi sul posto

Questa mattina (18 agosto) intorno alle 10, durante il temporale, un fulmine si è abbattuto su un platano lungo la passeggiata delle Mura, nei pressi di Porta San Pietro.

Il fulmine ha attraversato l'albero lungo tutta la sua altezza, scaricando a terra e staccando una grossa branca (delle dimensioni di una pianta adulta) che è rovinata sul selciato, provocando danni all'asfalto e a una panchina lì vicina.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i tecnici del Comune che, insieme alla ditta incaricata, hanno provveduto a sgomberare e mettere in sicurezza l'area, per riaprire la passeggiata delle Mura. Successivamente l'agronoma Letizia Cipresso ha effettuato un sopralluogo. La pianta, che rientra fra quelle monitorate, presentava sul tronco evidenti segni della scarica del fulmine: il legno, infatti, era praticamente scoppiato.

Dopo questa prima fase di messa in sicurezza dell'area, domani mattina (19 agosto) il platano sarà sottoposto a tomografia, una sorta di radiografia che dovrà dare conto delle condizioni interne della pianta: in particolare si dovrà capire se la scarica elettrica del fulmine ha provocato anche degli squarci invisibili all'occhio, che però minerebbero la stabilità dell'intera struttura arborea.

Sulla base delle risultanze della tomografia, gli agronomi valuteranno se sia necessario ricorrere all'abbattimento della pianta, nel caso in cui essa abbia perduto il fattore sicurezza, o se invece sia possibile mantenerla e consolidarla. Frattanto, sempre a partire da domani mattina, saranno effettuate delle potature per alleggerirne la chioma. Per questo il 19 e il 20 agosto, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di potatura, saranno chiusi al transito la passeggiata delle Mura, nel tratto compreso tra la salita del Caffè delle Mura e la salita al Baluardo San Regolo, e il passaggio pedonale posto all'interno di Porta San Pietro- lato destro in uscita dalla porta.

