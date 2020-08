Furti in appartamenti in via di Novoli e in via del Terzolle

Ancora furti in case vuote con i proprietari in vacanza. In un condominio di via di Novoli una volante è intervenuta per un furto in appartamento e salendo le scale ha scoperto, osservando la porta di un 'abitazione, che c'era stato un tentativo in assenza dei proprietari.

Ancora a Rifredi, a poche centinaia di metri da via di Novoli, è stato scoperto un tentativo di furto in via del Terzolle. La polizia, ispezionando questo edificio, ha scoperto che in un altro alloggio, i cui proprietari sono in questo periodo assenti, c'era stato un furto compiuto.