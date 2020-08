Furto da oltre 300mila euro in un hotel a cinque stelle: il 'bersaglio' era una coppia di turisti

Furto da centinaia di migliaia di euro in un hotel a cinque stelle di Forte dei Marmi. I ladri hanno rubato una cassaforte contenente un orologio Patek Philippe del valore di circa 300mila euro, oltre a 20mila euro in contanti e una borsa di valore. I malviventi hanno agito in una dependance della struttura e le vittime sono una coppia di turisti russi. Il colpo è avvenuto in pieno giorno quando la coppia era uscita. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Da quanto si apprende si tratterebbe di professionisti in quanto non hanno lasciato alcuna traccia. I carabinieri stanno visionando le immagini delle telecamere per individuare l'autore o gli autori del colpo.