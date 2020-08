Stava guardando un video sul telefonino sul tram, ma un uomo alla fermata di viale Talenti a Firenze ha colto l'occasione per rubarglielo. È salito sul tram gli ha strappato il telefono di mano ed è fuggito via prima che le porte si chiudessero. Lo scippo è avvenuto intorno alle ore 5.30. La vittima è una 63enne che ha poi chiamato la polizia. Indagini in corso