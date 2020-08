Il Nopc Logistica dei Trapianti anche a Ferragosto c'è

Il Nucleo Operativo di Protezione Civile Logistica dei Trapianti di Firenze anche durante questo Ferragosto 2020 è stato in campo in prima linea con i suoi volontari al servizio della sanità d'urgenza e degli interventi inderogabili salvavita dei trapianti.

L'eccellenza italiana guidata da Massimo Pieraccini insignito dell'onoreficenza al merito della Repubblica italiana dopo non aver fatto mai mancare la sua opera anche durante i difficili mesi di lockdown in questa settimana che ha preceduto il Ferragosto ha portato a compimento con i suoi volontar sette missioni internazionali.

“Noi ci siamo e siamo reperibili per tutte le urgenze – racconta Pieraccini - Nella settimana scorsa nonostante siamo in pieno agosto abbiamo portato a termine con successo sette missioni salvavita internazionali con tutte le difficoltà dovute ai contagi in risalita e le restrizioni imposte da alcuni paesi che hanno reso davvero difficile la nostra attività e abbiamo partecipato con due squadre alle ricerche di Alvaro Andreucci”.



Sono mesi di “straordinari” per gli uomini e le donne del Nucleo Operativo di Protezione Civile Logistica dei Trapianti che da quando è iniziata l'emergenza sanitaria nonostante i voli cancellati e le frontiere chiuse non solo non hanno mai fermato la loro attività ma addirittura hanno raddoppiato le missioni dovendo in parte affiancare o sostituire i colleghi stranieri.

“Riceviamo tanta gratitudine da parte dei medici ie dall'intera rete del sistema trapianti internazionale in questo difficile momento – afferma Pieraccini – e sappiamo che anche se non possono dimostrarcela la riceviamo anche da chi quel Dono lo aspettava con ansia.”

Fonte: Ufficio Stampa