Incendio nella notte all'azienda agricola Suvignano

Un vasto incendio si è sviluppato verso le 3.30 di oggi, martedì 18 agosto, all'azienda agricola Suvignano, tra Monteroni d'Arbia e Murlo. Sul posto i vigili del fuoco di Siena e Montalcino.

Il rogo ha coinvolto circa 700 rotoballe di fieno e circa 250 quintali di seme di erba medica e trifoglio. Inoltre ha interessato un capannone di circa 2000 mq, con all'interno anche una macchina operatrice, un rimorchio ed un pick-up. Le cause sono da accertare e non si segnalano persone coinvolte. L'intervento è ancora in corso.