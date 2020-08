In fiamme sulla E45 un camion che trasporta frutta

I vigili del fuoco di Arezzo e di Sansepolcro sono intervenuti ieri sera (lunedì 17 agosto) sulla SCG Orte-Ravenna (E45), all'inizio della galleria Madonnuccia, per un incendio che ha coinvolto un autoarticolato che trasportava frutta. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche la Polizia Stradale.

La carreggiata lungo la strada statale 3bis “Tiberina”, in direzione Ravenna, è temporaneamente chiusa al km 143,000 a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, a causa di un veicolo in fiamme. Prevista uscita obbligatoria allo svincolo Sansepolcro Nord con rientro a Madonnuccia.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e delle forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.