Interruzione idrica nel comune di Montopoli in Valdarno

Acque comunica che a causa delle condizioni meteorologiche sfavorevoli di questa mattina, l’intervento per la riparazione urgente sulla rete idrica nel comune di Montopoli in Valdarno è stato posticipato al pomeriggio di oggi, martedì 18 agosto. I tecnici sono tornati adesso sul posto per procedere con i lavori di riparazione. Per questo motivo, è attualmente in corso la sospensione dell’erogazione idrica inizialmente prevista per questa mattina a Castel del Bosco​. Il ripristino del servizio, che potrà essere accompagnato da fenomeni di intorbidamento dell’acqua destinati a scomparire in breve tempo, è al momento previsto entro le ore 17.30. Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque Spa - Ufficio Stampa