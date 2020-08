Ladri di bici beccati in stazione a Viareggio, acciuffati dopo la fuga

Alle 07.00 circa di domenica 16 agosto il personale del Posto di Polizia Ferroviaria di Viareggio ha controllato un gruppo di giovani, con biciclette al seguito, sul primo marciapiede della stazione di Viareggio.

Uno di questi, alla richiesta dei documenti, si è sfilato lo zaino che indossava e con una mossa fulminea ha spintonato l’agente dandosi alla fuga. Altri ragazzi hanno approfittato della confusione che si era creata per fuggire, abbandonando le biciclette che avevano al seguito.

Due dei ragazzi sono stati raggiunti e bloccati. Si tratta di T.D. appena 18enne e H.L. 17enne. Ad entrambi i ragazzi, di origini albanese e residenti a Prato, sono state sequestrate le biciclette con le quali avevano tentato la fuga. Le successive indagini hanno fatto emergere che entrambe le bici erano state rubate, nottetempo, dal giardino di un'abitazione in Lido di Camaiore. I mezzi sono stati restituiti al legittimo proprietario che ne aveva denunciato il furto alla stazione Carabinieri di Lido di Camaiore. I giovani sono stati segnalati all’Autorità Giudiziaria per il reato di ricettazione.

La Polizia Ferroviaria sta cercando i proprietari di altre due biciclette, che si presume siano state asportate nel corso della notte di ferragosto: trattasi di una mountain bike marca B Twin Rockrider e di una bicicletta da donna di colore verde.

Inoltre, in data 19 luglio 2020, in una operazione analoga la Polizia Ferroviaria procedeva al sequestro di vari velocipedi: per una bicicletta marca Carnielli modello Graziella ed una bicicletta da donna di colore nero marca BACCI.

E’ possibile richiedere informazioni o visionare le biciclette sequestrate presso il Posto Polfer di Viareggio tutti i giorni feriali dalle ore 09.00 alle ore 12.00. Per informazioni, nella stessa fascia oraria, è possibile telefonare al numero 0584/31249.-