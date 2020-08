Un lavoratore in nero in un locale del Casentino, per questo i carabinieri hanno sospeso l'attività. I militari di Bibbiena hanno riscontrato che il numero di impiegati in nero era pari al 33% del totale (uno su tre dipendenti) e hanno notificato la sospensione al locale. Oltre all’assunzione irregolare, il proprietario aveva omesso di formare lo stesso sui rischi in materia di sicurezza sul lavoro, circostanza che gli è valsa una denuncia.