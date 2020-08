Lavori in via Poggio Piedi, strada chiusa un mese

Si tratta di un provvedimento di viabilità temporanea posto in Via Poggio Piedi per ultimare l’ammodernamento della rete idrica in via Ormicello a Monterappoli (Empoli). Nello scorso marzo si è concluso il secondo lotto dei lavori, cominciati nel 2019, sostituendo 1 km di condotta idrica. Adesso il terzo ed ultimo lotto che garantirà la sostituzione dei restanti 1000 metri compresi tra i due tratti già sistemati.

Per l’esecuzione di questi lavori è necessario adottare alcuni provvedimenti di viabilità temporanea nella zona interessata.

PROVVEDIMENTO TEMPORANEO - Dalle 7 di lunedì 24 agosto alle 20 di venerdì 25 settembre 2020, eccetto i giorni 29 e 30 agosto e 5/6/12/13/19/20 settembre, sarà chiusa al transito Via Poggio Piedi, il tratto compreso fra Via Ormicello e l’abitato di Montemagnoli.

Divieto di Transito a tutti i veicoli, eccetto quelli essenziali alle lavorazioni. Le disposizioni sopra citate non si applicano ai mezzi in servizio di emergenza e soccorso relativamente ad interventi da effettuarsi all'interno dell'area interdetta, residenti e frontisti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa