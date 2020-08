Livorno Music Festival, la città diventa un palcoscenico con 13 concerti

Martedì 18 agosto presso il Palazzo Comunale, l’Associazione Amici della Musica di Livorno presenta il cartellone dettagliato dei concerti della Decima Edizione del Livorno Music Festival, realizzata in compartecipazione con il Comune di Livorno, l’ISSM “P.Mascagni” e Scorpio Pubblicità con il contributo di Fondazione Livorno e Regione Toscana.

Molte le collaborazioni: Effetto Venezia, Fondazione Scuola di Musica di Fiesole, Fondazione Teatro Goldoni, Fondazione Piaggio ed il patrocinio di Provincia di Livorno, Fondazione Livorno Arte e Cultura e Autorità Portuale. Sponsor: Gianni Cuccuini, Rotary Club Livorno e Oriente di Livorno. Sponsor Tecnico: Hotel Gran Duca di Livorno, MGallery Grand Hotel Palazzo e Menicagli Pianoforti.

Le parole del direttore artistico Vittorio Ceccanti

Il Livorno Music Festival 2020 sarà un’edizione molto speciale. Si festeggiano i primi dieci anni di attività, un traguardo importante, in un anno particolarmente complesso per la situazione attuale che stiamo vivendo. Molte le difficoltà che abbiamo dovuto affrontare in fase organizzativa e molte le limitazioni nello svolgimento delle attività. Ma abbiamo investito e scommesso sull'andare avanti con il coraggio e la determinazione di sempre insieme al nostro staff, ai preziosi artisti che partecipano, all'Associazione Amici della Musica di Livorno che organizza la manifestazione e a tutti i partner coinvolti, per dare un segnale forte augurandoci che tutto possa ripartire con lo slancio e l'energia di cui il nostro Paese ha bisogno.

Siamo orgogliosi quindi di presentare un cartellone di tredici concerti di altissimo profilo internazionale nel quale sono presenti decine di giovani stranieri e italiani selezionati su oltre 170 partecipanti alle nostre master classes insieme a tanti grandi artisti.

Buon decennale Livorno Music Festival!

Saranno 13 i concerti che si svolgeranno dal 20 agosto al 6 settembre in città, 12 concerti serali e uno all’alba, a prezzi popolari. I costi dei biglietti quest’anno sono stati ridotti per favorire la partecipazione in un momento difficile, 2 i concerti ad ingresso gratuito. A causa delle misure imposte dal governo, saranno soltanto cinque i luoghi scelti per la manifestazione, location che vedranno protagonisti ben 32 artisti di fama internazionale e 47 giovani talenti selezionati provenienti da tutto il mondo. Quest’anno i corsi hanno raggiunto 173 partecipanti superando i numeri della scorsa edizione con un risultato eccezionale.

L’attenzione alle nuove generazioni è da sempre una delle grandi missioni del Livorno Music Festival: creare programmi con i grandi artisti insieme ai giovani talenti è per questi ultimi arricchimento per la loro crescita, stimolo, incoraggiamento ed esperienza professionale oltre a motivo di interesse e curiosità per il vasto pubblico che il festival è riuscito a coinvolgere in questi anni.

Con la Fortezza Vecchia, il Museo di Storia Naturale, il Grand Hotel Palazzo, la Goldonetta e Palazzo Huigens, Livorno diventa un palcoscenico musicale che coinvolge oltre al pubblico livornese, appassionati e turisti provenienti da tutta la Toscana e da fuori.

12 dei concerti della nuova edizione, si svolgeranno in presenza dal vivo con tutte le misure di sicurezza previste dal governo nazionale e regionale e un evento, per la prima volta, sarà in live streaming.

All’interno del cartellone, si festeggiano con un ciclo di concerti, due importanti ricorrenze: i 250 anni dalla nascita di Ludwig Van Beethoven, con ben quattro concerti che includono programmi beethoveniani e i 100 anni dalla nascita di Piero Farulli, violista del celebre Quartetto Italiano e fondatore della Scuola di Musica di Fiesole con la quale il Festival collabora da tanti anni.

Si comincia giovedì 20 agosto alle ore 21 in Fortezza Vecchia di Livorno con C’ERA UNA VOLTA L’AMERICA, concerto simbolo della contaminazione dei generi grazie agli arrangiamenti jazzistico-classici per un ensemble inconsueto, delle più famose musiche della tradizione americana come la Rapsodia in Blue di Gershwin, brani di Piazzolla e di Miller. Protagonisti Daniel Rivera al pianoforte, Valerio Barbieri al sassofono, Riccardo Butelli alla batteria, Mario Marzi ai sassofoni e alla direzione della Saxophone Voice, orchestra di sax, che colpiranno l’attenzione del pubblico con la loro straordinaria capacità virtuosistica, lirica e comunicativa.

Venerdì 21 agosto alle ore 21 a Palazzo Huigens in collaborazione con Effetto Venezia è la volta di CONCERTISTI A PALAZZO con musiche di Bernstein, Bolcom, Britten, Clarke, eseguite dai giovani talenti.

Sabato 22 agosto alle ore 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo JOHANNES BRAHMS, programma dedicato alla musica da camera del grande compositore tedesco che vede protagonisti la voce di Alda Caiello, Anna Serova alla viola, Giovanni Riccucci al clarinetto insieme ai pianisti Caterina Barontini, Angela Panieri e Giovanni Guastini.

Domenica 23 agosto alle ore 21 in Fortezza Vecchia il festival presenta THE BEATLES FOR STRINGS, le più belle canzoni della celeberrima band inglese in versione classico-rock strumentale negli arrangiamenti di Roberto Molinelli, per violino, viola e violoncello con lo stesso Molinelli alla viola, per un altro grande concerto all’insegna della contaminazione tra il pop e la musica classica e i ritmi rock. Il concerto si apre con un’introduzione operistica in versione rock: una suite dalle più famose opere della tradizione italiana come La Traviata, Rigoletto, Il Trovatore, L’Elisir d’amore, Cavalleria Rusticana, Pagliacci, Madama Butterfly, Gianni Schicchi, Turandot, sempre arrangiate da Molinelli.

Lunedì 24 agosto alle ore 21 per la prima volta al Livorno Music Festival LIVING SOUNDWAVES, un concerto in live streaming, musiche originali per strumento solo ed elettronica composte appositamente da Federico Urso, Giovanni Montiani, Márcio Steuernagel, Mathieu Corajod, Tomàs Peire Serrate, Francesco Canfailla ed eseguite da Felicita Brusoni alla voce, Gabriel Bechini al clarinetto e Daniele Tambellini al fagotto con la coordinazione di Stefano Gervasoni e Marco Liuni. Sarà un concerto con accesso gratuito sul tema dell’acqua e delle onde sonore che si terrà sul web (livornomusicfestival.com), dal vivo, con un video girato nelle più belle location della città che mostrerà gli esecutori spostarsi dai canali del quartiere La Venezia al mare della Fortezza Vecchia e della Terrazza Mascagni. Con questo evento si è voluto dare importanza anche alla ricerca per una nuova modalità di fruizione sia da parte del pubblico, sia da parte degli strumentisti e dei compositori che interpreteranno l’elettronica del loro brano in tempo reale, a distanza, grazie alla piattaforma a-live realizzata per il Livorno Music Festival da Mezzo Forte.

Giovedì 27 agosto alle ore 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo FRYDERYK CHOPIN con Alexander Romanovsky, uno dei massimi pianisti di oggi che eseguirà la Ballata n.1 in sol minore e i Preludi op. 28 del grande compositore polacco e la Ciaccona re minore di Bach nella rara versione di Lutz.

Venerdì 28 agosto alle ore 21 a La Goldonetta DA BACH A PIAZZOLLA concerto in collaborazione con Effetto Venezia, che vede protagonisti il primo flauto del Teatro alla Scala di Milano Andrea Manco e il chitarrista concertista Andrea Dieci insieme a due giovani chitarristi del Festival per un programma cameristico intimo e raffinato: si comincia con Bach per terminare con l’Histoire du Tango, uno dei grandi capolavori di Astor Piazzolla.

Domenica 30 agosto alle ore 6,30 in Fortezza Vecchia CONCERTO ALL'ALBA, primo concerto dei due cicli dedicati a Farulli 100 e a Beethoven 250, con una suite di Bach per la violoncellista sedicenne enfant prodige Maria Salvatori, il flauto solo di Cosimo Macchia e il quartetto di Beethoven op.18 n.2 eseguito dalla giovane formazione emergente del Quartetto Shaborùz.

Domenica 30 agosto alle ore 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo BEETHOVEN E MENDELSSOHN secondo concerto della serie Beethoven 250 con il violinista Marco Rizzi, ”particolarmente apprezzato per la qualità, la forza e la profondità delle sue interpretazioni”, la giovane violinista Paula Mejía España, il violoncellista Vittorio Ceccanti, la violoncellista ucraina Kateryna Bannyk e i pianisti Matteo Fossi e Elena Renzetti, per l’esecuzione del trio op.1 n.1 di Beethoven e il trio op.49 di Mendelssohn,.

Martedì 1 settembre alle ore 21 al Grand Hotel Palazzo TRA MOZART E BEETHOVEN, terzo concerto della serie Beethoven 250 e secondo del ciclo Farulli 100, con musiche di Mozart, Donizetti e Beethoven. Protagonisti Andrea Oliva, primo flauto dell’Orchestra di Santa Cecilia, la giovane flautista livornese Dèsirèe del Santo e il Quartetto Klimt, pianoforte e archi.

Giovedì 3 settembre alle ore 21 in Fortezza Vecchia MOZART AND MORE. Il chitarrista concertista Lorenzo Micheli, il clarinetto di Carlo Failli e i membri del Quartetto Klimt per un programma cameristico vario che si conclude con una delle ultime opere di Mozart: il capolavoro del quintetto per clarinetto e archi.

Sabato 5 settembre alle ore 21 al Museo di Storia Naturale del Mediterraneo ROSSINI, STRAUSS, SCHUMANN, terzo e ultimo concerto della serie Farulli 100, con musiche di Rossini, Strauss e Schumann per la voce della soprano Laura Brioli, il fagotto di Paolo Carlini le corde degli archi del Quartetto Kaleidos, giovane formazione emergente e i membri del Quartetto Klimt.

Serata conclusiva del Festival domenica 6 settembre alle ore 21 in Fortezza Vecchia BEETHOVEN SYMPHONIES, quarto concerto del ciclo Beethoven 250 con la quinta e la settima sinfonia del compositore tedesco nella versione per pianoforte a quattro mani Daniel Rivera, considerato uno dei più prestigiosi pianisti italiani con all’attivo oltre 40 anni di carriera, insieme ai giovani pianisti Edoardo Mancini, Alessio Tonelli, Simone Librale e Lucrezia Liberati.

Tutte le informazioni dettagliate del programma e delle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.livornomusicfestival.com

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi telefonando al 320 2656426 o scrivendo a promozionelivornomusicfestival@gmail.com dalle ore 9 alle 17.

Per evitare il rischio di assembramenti si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita alla segreteria del Festival presso l’Istituto Mascagni in via Galilei 40 Livorno, tutti i giorni dal 18 agosto al 6 settembre dalle 10,30 alle 12,30.

Rotary Club Livorno collabora con il Livorno Music Festival

Il Rotary Club Livorno collabora ormai da diversi anni con Livorno Music Festival per l'assegnazione di borse di studio a favore di giovani talenti, italiani e stranieri, che partecipano alle Masterclass che sono attivate durante il Festival.

Nel febbraio scorso, il concerto organizzato dal Rotary Club Livorno in collaborazione con l’ dall’Associazione Amici della Musica Livorno, e che ha visto protagonista il Maestro Uto Ughi, ha consentito la realizzazione di alcune borse di studio per le master class del in favore di giovani musicisti europei under 25 della X edizione del Livorno Music Festival.

Il Club è impegnato da molti anni nel campo della cultura musicale, partendo del tema del connubio tra Progetti di Service e Promozione della Cultura livornese, ogni anno ripropone collaborazioni sia con Istituti ed Enti cittadini, con il finanziamento di borse di studio destinate ai giovani musicisti sia in occasione di questa manifestazione, nata un po’ in sordina e giunta quest’anno alla decima edizione, sia con l’Istituto Musicale Mascagni con l’assegnazione della Borsa di Studio Silio Taddei - Rotary Club Livorno, con la Fondazione Goldoni per la promozione della “Mascagni Opera Studio”, un’Accademia di perfezionamento per giovani artisti lirici, indirizzato all’approfondimento del repertorio operistico di Pietro Mascagni, con Livorno Music Festival per l’assegnazione di una borsa di studio a favore di una Masterclass durante il Festival, con la Livorno Piano Competition per l’assegnazione di una borsa di studio.