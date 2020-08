Maltempo in Val di Cecina, alberi crollati su due macchine: nessuna persona coinvolta

Un'ondata di piogge si è abbattuta questa mattina in Toscana, provocando danni sparsi in Val di Cecina.

Da quanto si apprende intorno alle 10.30 dei pioppi sono caduti a Ponteginori, nel comune di Montecatini Val di Cecina, finendo sopra due macchine che hanno riportato danni. I veicoli erano parcheggiati e nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra che hanno liberato le macchine dalle piante cadute e hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area.

La piccola bomba d'acqua si è abbattuta in generale nelle zone tra Saline, Ponteginori e Pomarance provocando allagamenti sparsi in fondi e garage, non provocando danni a persone.