Maratona di lettura in versione estiva a Seravezza

Mercoledì 19 agosto, a partire dalle ore 21:00, torna la “Maratona di lettura Summer” presso la Biblioteca “Sirio Giannini” di Palazzo Mediceo. L’Assessorato alla promozione e valorizzazione del territorio e il Settore Politiche della Persona, in collaborazione con il personale della Biblioteca, ripropongono infatti il laboratorio d’ascolto e di lettura ad alta voce nella sua versione estiva: chi lo vorrà, potrà leggere un estratto di un libro a piacere, proprio o scelto tra quelli della biblioteca, per dieci minuti al massimo, oppure semplicemente si potranno ascoltare le letture degli altri. Un piacevole momento di condivisione per salutare l’arrivo dell’estate all’interno della splendida cornice offerta da Palazzo Mediceo. Nell'occasione la biblioteca sarà aperta al pubblico per la lettura, lo studio e la consultazione fino alle 23:00. La partecipazione è libera e gratuita ed è consigliato prenotarsi per la lettura chiamando il numero 0584-757770/1 o scrivendo a michela.corsini@comune.seravezza.lucca.it.