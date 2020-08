Medico incontra Salvini senza mascherina al mercato di Forte dei Marmi: il dialogo tra i due

Sta circolando nelle ultime ore sui social una vicenda che risale a circa una settimana fa e che inquadra il leader della Lega, Matteo Salvini, senza mascherina sanitaria in un luogo all'aperto ma affollato. Il fatto è avvenuto prima della visita al caseificio nel pisano dove Salvini la vigilia di ferragosto, accompagnato dalla candidata per il centrodestra alla presidenza della Regione Toscana Susanna Ceccardi, si è scattato un selfie con il dispositivo di protezione abbassato (Qui la notizia). Un'immagine che ha creato polemiche e discussioni e che, qualche giorno dopo, è stata chiarita dagli stessi titolari dell'azienda.

La storia però sembra ripetersi e ci sono sempre gli stessi elementi nel cast: la mascherina e lo stesso personaggio, Salvini. A raccontare l'accaduto, mercoledì 12 agosto, è un medico tramite facebook. Si tratta di Lucia Tanganelli, come si apprende di professione oncologo, che per mestiere ha quindi vissuto da vicino il Coronavirus. Matteo Salvini si trovava al mercato di Forte dei Marmi e, mentre stava passeggiando tra i banchi, la dottoressa lo ha incontrato. Notando il leader del carroccio senza mascherina, come dal racconto riportato da lei stessa sul social, gli avrebbe domandato: "La mascherina dov'è che c'è un assembramento?"

Salvini non avrebbe fatto attendere la sua risposta: "Si autoassembri lei signora".

Tanganelli, che ha riportato il breve dialogo rendendolo pubblico, ha postato a corredo una fotografia che ritrae Salvini sorridente, senza dispositivo di protezione, circondato da qualche persona in mezzo al mercato concludendo: "Ai posteri l'ardua sentenza".