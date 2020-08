Nuove leggi dell’universo: ecco la conferenza del Prof. Guido Tonelli per Volterra 2022

Nuove leggi dell’universo è il titolo della Conferenza che sarà tenuta dal Prof. Guido Tonelli sul palco del Teatro Romano di Volterra, venerdì 21 agosto, ore 18:00. È il quarto appuntamento di Rigenerare Umanità, la rassegna che Volterra 2022 ha organizzato per presentare, il progetto Capitale italiana della Cultura 2022.

Rigenerare Umanità è un’iniziativa promossa da Fondazione Cassa di Risparmio di Volterra, Comune di Volterra, Comitato Volterra 2022 – Città candidata a Capitale Italiana della Cultura.

La conferenza rientra nel programma del Festival Internazionale del Teatro Romano Volterra - XVIII Edizione Volterra che si chiude con un illustre protagonista della cultura italiana di fama internazionale. Guido Tonelli, Professore Ordinario di Fisica Generale presso l’Università degli Studi di Pisa, al quale si devono fondamentali studi e ricerche, grande divulgatore scientifico attraverso pubblicazioni ed una assidua presenza sulla scena mediatica, interverrà per Volterra che innova sulle nuove leggi che regolano l’universo in cui viviamo.

La “Rigenerazione umana” è il tema scelto per la candidatura di Volterra a Capitale italiana della Cultura 2022 sul quale si sta svolgendo il programma dei 6 appuntamenti incentrati su altrettante direttrici del programma di candidatura, con ospiti eccellenti individuati tra i grandi protagonisti della cultura contemporanea.

Ogni incontro permette di approfondire ciascuno dei punti fondamentali della candidatura ed è un’occasione importante, imperdibile per cittadini e turisti per entrare nel clima di Volterra che si prepara e concorre al prestigioso titolo.

Rigenerare umanità rappresenta un nuovo capitolo del percorso di Volterra e degli oltre 50 comuni che ne sostengono la candidatura a Capitale italiana della Cultura 2022: dopo l’adesione delle istituzioni e l’incontro di presentazione del percorso, la selezione e la partecipazione di 21 giovani che hanno contribuito alla scrittura del dossier, gli incontri con i cittadini, il grande momento pubblico di fine febbraio con la presentazione dei contenuti, poco prima del verificarsi della pandemia, e dopo la consegna del dossier il 31 luglio scorso.

Da evidenziare, nel programma nel mese di settembre, sono gli incontri con Stefano Della Casa (18 settembre) nell’ambito di Volterritorio. Il celebre critico cinematografico farà “abitare” la meravigliosa villa di Ulignano, riaperta per l’occasione, dai “fantasmi” delle più celebri narrazioni cinematografiche italiane prodotte da Franco Cristaldi, a lungo proprietario e residente nella villa, dove ancora si trovano conservati i testi dei capolavori di registi come Fellini e Tornatore. A chiusura (19 settembre), tutto il dossier verrà discusso alla luce della pandemia globale con due ospiti d’onore, l’epidemiologo Paolo Vineis e il direttore di Rai Radio Tre, Marino Sinibaldi, che sta promuovendo in queste settimane una nuova trasmissione del titolo “La Cura”.

RIGENERARE UMANITÀ

Programma appuntamenti

venerdì 21 agosto 2020 ore 18:00

Teatro Romano Volterra

Volterra che innova

Guido Tonelli, Professore Ordinario di Fisica Generale presso Università degli Studi di Pisa

Le nuove leggi dell'universo

venerdì 18 settembre 2020 ore 18:00

Villa Cristaldi, Ulignano

Volterraterritorio

Steve Della Casa, Critico cinematografico

Da Fellini a Tornatore. Franco Cristaldi, un produttore da Oscar

sabato 19 settembre 2020, ore 18:00

Teatro Persio Flacco, Volterra

La cultura ai tempi del Covid – Volterra che si candida

Paolo Vineis, Professore Ordinario di Epidemiologia ambientale presso Imperial College di Londra

Marino Sinibaldi, Direttore Rai Radio 3

Paolo Verri, Direttore “Volterra 2022”

