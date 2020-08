Obbligo mascherina, ecco la locandina in tutti gli esercizi commerciali di Firenze

Una locandina esplicativa, in italiano e in inglese, contenente tutte le informazioni sulle nuove disposizioni nazionali sull’uso della mascherina, da affiggere in tutti gli esercizi commerciali del Comune di Firenze. Lo stabilisce un’ordinanza del sindaco firmata oggi che prevede per gli esercizi commerciali l’obbligo di attaccare la locandina in tutti gli spazi chiusi o aperti in cui accede il pubblico, con l’obiettivo di informare e raggiungere il numero massimo di persone possibile con le nuove disposizioni del Ministero della salute in materia di utilizzo di mascherine. L’obbligo di affissione della locandina informativa negli esercizi commerciali del Comune di Firenze scatterà a partire dal 21 agosto e terminerà il 7 settembre e la polizia municipale vigilerà per il rispetto di questa ordinanza. Sui manifesti, che saranno distribuiti ai negozi anche attraverso le associazioni di categoria, si legge: “obbligo di indossare la mascherina dalle 18 alle 6 negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) in presenza di assembramenti”.

La locandina sarà affissa anche a Palazzo Vecchio e nei musei civici e diffusa sui canali digitali del Comune.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa