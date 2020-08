Perdita di cloro da un impianto nel parco Solvay, 2 operai intossicati

Nel pomeriggio di oggi, 18 agosto, intorno alle 13, c'è stato un infortunio sul lavoro per due operai di 48 e 26 anni, entrambi stranieri. I due operai sono stati soccorsi per aver inalato cloro, fuoriuscito accidentalmente da un impianto Inovyn, mentre stavano effettuando lo smontaggio di un ponteggio all'interno del parco industriale Solvay di Rosignano .

I due operai, di una ditta esterna, stavano lavorando nella zona circostante l'impianto di elettrolisi Inovyn, vicino al luogo in cui si è verificata una piccola perdita di cloro, che è stata subito interrotta dai tecnici dell'azienda. Stando in quella zona, i due operai hanno accusato un'irritazione respiratoria dovuta all'inalazione della sostanza.

Sono subito stati soccorsi sul posto dal medico di fabbrica, e dai volontari della Pubblica assistenza di Rosignano intervenuti con un'ambulanza e con un'auto medicalizzata, e a scopo precauzionale sono poi stati trasferiti al pronto soccorso di Cecina.

Sono tuttora in corso gli accertamenti da parte dei tecnici Inovyn per risalire alle cause del guasto che ha portato alla dispersione della sostanza.