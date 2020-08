Pescia, assessore Morelli: "Su via Guinigi gara che riguarderà anche altre strade comunali"

“Ringrazio il consigliere Melosi, con il quale ci siamo incontrati nei giorni scorsi per una opportuna verifica rispetto alla segnalazione fatta su via Guinigi, che con la sua interrogazione ci ha permesso di fare il punto della situazione relativamente alla manutenzione della rete stradale comunale.

Il consigliere è stato così informato che è in corso l'indizione di una gara pubblica, nella forma semplificata consentita ora dalle disposizioni sulle semplificazioni procedurali stabilite dal governo, per l'assegnazione di un progetto di riasfaltature strade (100.000 euro, di cui 77.000 di lavori e il restante per IVA e somme a disposizione), in cui e' previsto un intervento per un tratto di circa 200 metri in via Guinigi, comprensivo dei tratti indicati dallo stesso consigliere.

Il progetto prevede interventi poi sulle seguenti strade: via Galeotti, viale Europa, via Amendola, piazza Leonardo da Vinci, via Mascagni, via Dante Alighieri.Si prevede che entro il mese di settembre i lavori possano partire ed essere realizzati.

E' stata l'occasione anche per informare che l'ufficio lavori pubblici sta predisponendo un successivo progetto di asfaltature strade per un importo di 200.000 euro, con l'obbiettivo di espletare i relativi atti entro la fine dell'anno e poter partire con i lavoro nella prossima primavera”.

Aldo Morelli, assessore ai lavori pubblici del comune di Pescia