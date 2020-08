Ruba una bici, lo blocca un poliziotto in borghese

Ieri pomeriggio un poliziotto libero dal servizio ha sventato il furto di una bicicletta a San Concordio, Lucca. L'uomo, che stava passando a piedi dalle parti di via Savonarola, ha notato una persona che stava tagliando con una tenaglia la catena di una bicicletta attaccata ad un palo.

L'agente è subito intervento per bloccarlo, ma il ladro è fuggito. L'inseguimento è durato fino a via Urbiciani, fino a quando l’operatore ha raggiunto e bloccato il malvivente in attesa dei rinforzi.

L'uomo, 37enne di origini tunisine, aveva con sé anche un trapano all’interno di una valigetta nuova di zecca. Dagli accertamenti è emerso che il trapano era stato rubato ieri stesso presso un noto negozio di bricolage, pertanto l’uomo è stato denunciato per tentato furto e ricettazione.