Un 29enne è stato arrestato dai carabinieri a Prato per rapina aggravata. Di origini marocchine e senza fissa dimora, è stato sorpreso dai militari in via Tofani nella giornata di ieri, lunedì 17 agosto. Il giovane ha rubato con violenza il portafogli dalle mani di un 29enne di origini cinesi, per poi scappare. Durante la fuga ha cercato di disfarsi del denaro, recuperato e ricomnsegnato alla vittima. Il giovane è stato messo in manette.