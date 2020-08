Matteo Salvini in visita al mercato a Pontedera con Susanna Ceccardi

Nuova tappa a Pontedera per Matteo Salvini e Susanna Ceccardi. Dopo il pranzo con gli imprenditori al ristorante Amalia Laghi di due settimane fa, il leader della Lega e la candidata alla Regione Toscana torneranno a Pontedera venerdì 21 agosto per raggiungere sostenitori e cittadini al gazebo allestito presso il mercato settimanale. Sarà l’occasione per parlare insieme di ripartenza e delle misure nazionali e regionali adottate nelle ultime settimane. Previsto anche un tour del mercato per consentire agli ambulanti di confrontarsi con Salvini e Ceccardi sulle problematiche post-Covid. L’incontro è previsto per le ore 11,00 in Piazza Caduti di Nassiriya.

Fonte: Ufficio stampa