Silvia Frasson racconta Boccaccio a Montespertoli

Un gruppo di giovani per sfuggire alla peste che in quel periodo imperversava a Firenze, si rifugiano in collina e raccontano delle novelle. Ci ricorda qualcosa? In questi tempi incerti e difficili, proviamo a trovare un momento per ascoltare storie e "sfuggire" alla realtà. La forma più semplice del teatro, il TEATRO di NARRAZIONE. Una storia, qualcuno che la racconta e qualcun altro che ascolta.

Per questa serata Silvia Frasson, narratrice d'eccezione, ha scelto tre storie tratte dal Decameron di Boccaccio - una novella dell'ingegno, una dell'amore impossibile, una esilarante e provocatoria. Per fermarci, stare insieme - distanziati e sanificati - ed evadere da pensieri e preoccupazioni quotidiane. E ritrovare il senso forte del teatro: un'azione forte che crea comunità, avvicina, fa sorridere e insieme riflettere.