Un 27enne è stato arrestato alla stazione di Pisa per detenzione e spaccio di marijuana. Il giovane, di origini nigeriane, è stato visto dalla polizia ferroviaria mentre si scambiava una dose di stupefacenti con un altro individuo. Perquisito, è stato trovato con due involucri in cellophane nascosti negli indumenti intimi: si trattava di marijuana, per un peso totale di 108 grammi. Sequestrai anche 180 euro, ritenuti provento di spaccio.