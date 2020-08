Un 40enne è stato arrestato per furto a Prato. L'uomo, di origini maghrebine, è stato messo in manette dai carabinieri perché lo scorso 13 luglio ha rubato dei soldi dalle tasche di una 32enne di origini cinesi. Il fatto è avvenuto di fronte alla farmacia di via Pistoiese. Dopo poco più di un mese di ricerche, i militari lo hanno individuato e arrestato.