Padre muore per Covid, figlia noleggia Ferrari per esequie: esaudito ultimo desiderio

Dal sogno di guidare una fiammante Ferrari al dispiacere di non aver potuto studiare nella sua vita. Dei desideri che in ultimo, sua figlia, gli ha fatto esaudire. È quanto è successo oggi a Viareggio per l'ultimo saluto a Sante Bergamini, deceduto a 78 anni il 2 aprile scorso a causa del Covid-19.

La figlia Rossana avrebbe così deciso di esaudire un desiderio del padre, detto Santino, ovvero quello di sedere su una Ferrari poiché era un grande appassionato della casa automobilistica del Cavallino rampante. Dopo aver noleggiato una Ferrari California Turbo a Pontedera, la figlia ha accompagnato le ceneri del padre in chiesa per la benedizione, proseguendo per il cimitero passando dal lungomare visto che l'uomo era appassionato sì di Ferrari, ma anche di mare e pesca. "Quando babbo incontrerà Niki Lauda gli potrà dire che è stato su una Ferrari anche lui".

Anche nei fiori la figlia di Bergamini ha voluto realizzare un desiderio del babbo. Infatti l'uomo sarebbe sempre stato dispiaciuto dal fatto di non aver potuto studiare. Così è stata creata una specie di corona di alloro, per richiamare quella che indossano tradizionalmente i laureati in testa, contornata di rose rosse.