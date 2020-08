Meningite, muore a Firenze bambina di quattro mesi

Nei giorni scorsi una bambina di quattro mesi è morta a Firenze per una forma aggressiva di meningite non legata al meningococco. Non è stato quindi necessario svolgere la profilassi. La piccola è deceduta all'ospedale pediatrico Meyer.

Secondo i medici, la bambina sarebbe entrata in contatto con un batterio molto comune che le avrebbe provocato una fatale infezioni alle meningi. Era stata portata al pronto soccorso dai genitori, allarmati dalle condizioni di salute.

I funerali si sono già svolti a Firenze, città dove viveva la piccola con la famiglia.