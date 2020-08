La Biblioteca Rosi di Camaiore riapre le sale studio: accesso su prenotazione

Lunedì 24 agosto la Biblioteca “M. Rosi” di Camaiore riaprirà le sale studio poste al primo piano del Palazzo Tori-Massoni, chiuse a partire dal 10 marzo in ottemperanza alle disposizioni per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Saranno a disposizione per gli utenti 10 postazioni studio e 2 postazioni PC nella Sala “Paolo Cecchini” e nelle sale adiacenti.

L’accesso a ogni postazione sarà consentito su prenotazione, suddiviso in due fasce orarie: al mattino dalle 9 alle 13.30 e al pomeriggio (a partire dalla metà di settembre) dalle 14.30 alle 19.00.

Ogni utente potrà effettuare un massimo di 2 prenotazioni alla settimana.

La prenotazione è personale, la postazione assegnata non può essere ceduta ad altri e sarà igienizzata a ogni cambio di turno.

I servizi terminano 15 minuti prima dell'orario di chiusura.

Resta invariata la modalità di accesso su appuntamento per il prestito librario e la consultazione del materiale per il quale non è previsto il prestito, consentita solo per motivi di studio e/o ricerca previa richiesta dettagliata.

Per poter usufruire dei servizi della Biblioteca “M. Rosi” (prestito e consultazione librari e sala studio) è necessario effettuare la prenotazione telefonicamente al numero 0584986301 o tramite mail a biblioteca.prestito@comune.camaiore.lu.it: in caso di prenotazione per email attendere la conferma dell’operatore.

Si ricorda che per accedere ai locali della biblioteca è necessario indossare la mascherina (che dovrà essere indossata correttamente per tutto il tempo di permanenza), igienizzarsi le mani e registrarsi ai fini di una eventuale tracciabilità.

“Abbiamo atteso di avere un quadro chiaro e sicuro, mettendo energie e impegno sul tema delle scuole – dichiara il Sindaco Alessandro Del Dotto -. Adesso possiamo tornare a offrire il servizio biblioteca e sala studio, e lo faremo in sicurezza, osservando le linee guida date. Sappiamo che gli spazi saranno ridotti, ma sappiamo anche che la sicurezza e la salute delle persone e delle lavoratrici vengono prima di ogni cosa. Ringrazio gli uffici per il lavoro fatto e gli studenti e studentesse per la paziente attesa che, adesso, si conclude”.

Fonte: Comune di Camaiore - Ufficio stampa