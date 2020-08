Due giovanissimi non riescono a tornare a riva: il salvataggio di vigili del fuoco e bagnini

Questo pomeriggio un bambino si è trovato in difficoltà mentre stava facendo il bagno in mare, non riuscendo a tornare a riva. È successo alla spiaggia libera di Calambrone, situata accanto allo stabilimento balneare dei vigili del fuoco di Livorno. Una ragazza di 15 anni che si trovava in acqua e nelle vicinanze del bambino ha tentato un primo soccorso ma, a sua volta, rischiava di annegare.

Il bagnino in servizio allo stabilimento dei vigili del fuoco, accortosi del problema, è andato in soccorso ai due giovanissimi in difficoltà e con l'aiuto del personale del lido, sono riusciti a portare in salvo entrambi.