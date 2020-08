Cane sfugge al loro controllo e morde al volto una bambina, i due si allontanano senza dare generalità

Un cane di razza Akita è sfuggito al controllo dei due giovani che lo stavano portando al passeggio e ha morso al volto una bambina di quattro anni. I due, nonostante le richieste della madre della piccola, hanno poi rifiutato di fornire le generalità e si sono allontanati. E' successo due giorni fa a Barberino di Mugello.

Da quanto si apprende al piccola ha ricevuto una prognosi di una settimana per le ferite riportate dopo essere stata tenuta in osservazione per un'intera notte al Meyer. I due padroni sono stati invece rintracciati dai carabinieri: si tratta di un 24enne mugellano e do una ragazza molisana di 22 anni. Entrambi sono stati denunciati per lesioni personali e anche multati, assieme al proprietario dell'animale, per il malgoverno del cane.