'Un pensiero per Chiara', raccolti più di 40mila euro per l'Associazione Senologica

A due mesi esatti dalla scomparsa di Chiara Giuntoli, il ricordo è ancora presente a Fucecchio e non solo. Grazie alla raccolta fondi 'Un pensiero per Chiara' organizzata dal fidanzato Edoardo Parisi arrivano notizie belle e commoventi, come bello e commovente è il messaggio che lo stesso Parisi ha pubblicato su Facebook.

Sono stati raccolti 40.518 euro per supportare la ricerca per la lotta contro il cancro al seno. Parisi ha postato la foto della donazione alla ASI, la Associazione Senologica Internazionale. ASI si occupa di prevenzione e informazione, ma anche di cura e riabilitazione per le persone affette da tumore.

"Sei riuscita ad unire un mondo sempre più diviso ed apatico e hai raccolto una cifra che ha dell’incredibile, incredibile proprio come sei sempre stata te. Non sarei mai riuscito a fare niente se tutte queste splendide persone non avessero conosciuto la nostra storia e non avessero donato. Centinaia e centinaia di persone in tantissimi modi differenti. Spero che questa cifra raccolta, un giorno permetta a un ragazzo di 31 anni e ad una ragazza di 35 di sposarsi, fare una famiglia e vivere insieme fino a diventare nonni. Sarà un po’ come sposarsi io e te. Ti prometto che questo è solo l’inizio" è un estratto del commento di Parisi.

Parole che gonfiano il cuore, così come l'ondata di generosità di amiche e amici di Chiara e Edoardo dopo quanto successo lo scorso 19 giugno.

Gianmarco Lotti