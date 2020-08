Covid-19, un uomo di Massarosa in terapia intensiva

C'è un caso particolare di Covid-19 in Versilia. Si tratta di un cosiddetto cluster a Massarosa: un 34enne si trova in terapia intensiva e avrebbe contagiato la compagna, il padre, la madre e il fratello. L'uomo era tornato da un viaggio in Spagna.

Lunedì 17 agosto il 34enne e il padre 57enne si sono fatti portare al pronto soccorso dell'ospedale Versilia. Il figlio è stato ricoverato e trasferito a Livorno in malattie infettive e da qui si è deciso per la terapia intensiva, date le condizioni critiche. La persona non è intubata e non presenta altre patologie importanti.

Il padre invece si sarebbe inizialmente allontanato dall'ospedale. Secondo Repubblica lo avrebbe fatto perché stanco di aspettare o perché non voleva essere ricoverato. A quel punto i medici hanno avvertito i carabinieri.

Nelle ore successive il 57enne ha avuto un peggioramento di salute che lo ha spaventato. Ha contattato l'Ausl Nord Ovest e si è fatto portare al Versilia, dove è stato ricoverato.

