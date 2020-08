Incendio in un'oliveta nel comune di Massa e Cozzile: la VAB invita a non accendere fuochi

Lo scorso 17 agosto, intorno alle ore 17.30, è scoppiato un incendio in un'oliveta nel comune di Massa e Cozzile. Sul posto è prontamente intervenuta la VAB (Vigilanza Antincendi Boschivi) del comune attivata dal COP (Centro operativo Provinciale Pistoia e prato) e un'altra squadra VAB della sezione Valdinievole, oltre ai carabinieri forestali e i vigili del fuoco. L'incendio è durato per circa due ore. Non sono interessate abitazioni.

La VAB ringrazia tutti i volontari che lavorano nel silenzio per proteggere i nostri boschi e invita la popolazione a non accedere fuochi nemmeno per residui vegetali. Il numero di telefono da chiamare in caso di avvistamento di un incendio boschivo è 800 425 425 (risponde la Sala Operativa Unificata Permanente della Regione Toscana)