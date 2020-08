LMF, il programma di Concertisti a Palazzo

Venerdì 21 agosto ore 21

Palazzo Huigens

CONCERTISTI A PALAZZO

Benjamin Britten Cabaret Songs per voce e pianoforte

Rebecca Clarke Sonata per viola e pianoforte

Leonard Bernstein Sonata per clarinetto e pianoforte

Leonard Bernstein Glitter and be gay dal Candide per voce e pianoforte

Giovani talenti del LMF

Elena Tereshchenko, Valeriia Matrosova, voci

Alessandro Casini, clarinetto

Vittorio Benaglia, viola

Caterina Barontini, Angela Panieri, Giovanni Guastini, pianoforte

Nel cortile di Palazzo Huigens, tipi­co esempio di resi­den­za mer­can­ti­le, tra le archi­tet­tu­re sto­ri­che più rap­pre­sen­ta­ti­ve di Livor­no, un evento in collaborazione con Effetto Venezia. Protagonisti cinque giovani talenti del LMF: Elena Tereshchenko, Valeriia Matrosova, voci

Alessandro Casini, clarinetto e Vittorio Benaglia, viola che eseguiranno insieme ai pianisti Caterina Barontini, Angela Panieri, Giovanni Guastini, ormai storici collaboratori del Festival, le splendide cabaret songs di Britten, scritte con l’amico Auden; segue la sonata di Clarke e si conclude la serata con due brani di Bernstein.

INFO e BIGLIETTERIA

Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali per il contenimento del contagio epidemiologico da Covid-19.

Saranno disponibili posti a sedere organizzati in base al distanziamento previsto dalle norme, con distanza di 1 metro tra le sedute.

Gli spettatori dovranno rispettare la procedura stabilita per l’accesso agli spazi dei concerti:

- verifica della temperatura corporea a cura del personale del Festival, non sarà consentito l’accesso con temperatura maggiore/uguale di 37,5°C;

- lavarsi le mani con gel igienizzante presente all’ingresso di ogni location e indossare sempre la mascherina;

- mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro ed evitare assembramenti;

GLI EVENTI SARANNO TUTTI A PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA, al momento della prenotazione occorrerà fornire nome, cognome e recapito telefonico.

COSTO DEI BIGLIETTI PER I CONCERTI

€ 10 intero;

€ 8 ridotto: under 25, over 65 e soci AML, docenti e studenti ISSM P. Mascagni; associazioni Dogana e Nuovo Spazio Teatro;

€ 5: tariffa unica per Concerto all’Alba;

€ 0,50 ridotto: artisti e studenti del LMF;

Ingresso gratuito per gli under 12 e per gli eventi: Concertisti a Palazzo e Living Soundwaves.

Biglietti con consumazione inclusa disponibili per gli eventi in Fortezza Vecchia:

€ 15: concerto ore 21,00 + apericena ore 19,30 al bar della Fortezza;

€ 7: concerto all’Alba ore 6,30 + colazione al bar della Fortezza.

La biglietteria apre 30 minuti prima dell’inizio nel luogo dell’evento.

La prenotazione è obbligatoria per tutti gli eventi telefonando al 320 2656426 o scrivendo a promozionelivornomusicfestival@gmail.com dalle ore 9 alle 17.

Per evitare il rischio di assembramenti si consiglia di acquistare i biglietti in prevendita alla segreteria del Festival presso l’Istituto Mascagni in via Galilei 40 Livorno, tutti i giorni dal 18 agosto al 6 settembre dalle 10,30 alle 12,30.

DIVENTARE SOCIO

Associazione Amici della Musica di Livorno

Tel. (+39) 320 2656426 - infolivornomusicfestival@gmail.com

LOCATION CONCERTI

Fortezza Vecchia Piazzale dei Marmi, 57126 Livorno

Museo di Storia Naturale del Mediterraneo Via Roma 234, 57127 Livorno

Grand Hotel Palazzo Viale Italia 195, 57127 Livorno

La Goldonetta Via Carlo Goldoni, 83, 57125 Livorno

Palazzo Huigens Via Borra, 35, 57123 Livorno

Tutti i dettagli su www.livornomusicfestival.com

Fonte: Ufficio Stampa