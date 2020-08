Montemurlo, tesserini venatori in consegna allo Sportello al cittadino

Il Comune di Montemurlo informa che allo Sportello al cittadino (via Arturo Toscanini, 1- piano terra) sono in consegna i tesserini venatori per la stagione di caccia 2020/21.Per il ritiro occorre avere la assicurazione in regola, i versamenti annuali e la licenza di caccia in corso di validità. L'eventuale tesserino della stagione venatoria 2019/20 va invece riconsegnato entro il 31 agosto sempre presso lo sportello al cittadino. Il tesserino è regionale e viene rilasciato ogni anno dal Comune di residenza al fine di poter esercitare l'attività venatoria. Sul tesserino vanno annotate le giornate di caccia effettuate. Per il ritiro occorre essere in possesso del porto d'arma e della licenza di caccia validi, dell'assicurazione annuale in regola, dell'allegato regionale di colore giallo, del tesserino della precedente stagione venatoria o ricevuta di riconsegna. Tutti i richiedenti devono essere provvisti del proprio codice cacciatore. Lo Sportello al Cittadino del Comune di Montemurlo è collegato alla Regione Toscana per l'attribuzione o conferma del codice cacciatore.

Lo sportello al cittadino è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle 13.00 e il sabato dalle ore 8.30 alle 12.30.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa