Lo chef vegano fiorentino Paolo Baratella vince il video contest di Master Chefs

Paolo Baratella (foto da Facebook)

Un giovane cuoco vegano della provincia di Firenze si fa valere in tutto il mondo. Si tratta di Paolo Baratella, proveniente da Lastra a Signa ma ormai di stanza a Firenze. Lo chef ha infatti vinto il video contest di Master Chefs, una soddisfazione importante per un nome che si sta già facendo valere nell'ambito della cucina.

Ha trionfato con la sua crostata salata di lenticchie, un piatto vegano che lui stesso ha preparato e presentato in un video. La competizione si chiama Chefs Bench ed è organizzata dalla WAMC, ovvero la World Association of Master Chefs. Hanno partecipato cuochi da tutto il mondo ma alla fine ha vinto il video numero 6, proprio quello di Paolo Baratella.

A vincere, tra l'altro, è stato l'unico piatto vegano in gara. Come detto, il giovane cuoco Baratella ha dovuto inviare un video in cui ha preparato la ricetta, le immagini potete trovarle qui.

Baratella è membro dell’associazione eno-gastronomica Italian Dining Summit di è sono l’Ambasciatore per la cucina vegetariana. Gestisce la competizione mondiale “IDS Vegetarian Challenge” che si svolge sul gruppo Facebook IDS Vegetarian che ad oggi conta più di 1300 contenuti caricati dai concorrenti.