Piscina di Empoli, ok al rifacimento della copertura per 300mila euro

Approvato oggi, mercoledì 19 agosto 2020, il progetto esecutivo per il rifacimento completo della copertura della piscina comunale per un importo complessivo di € 300.000,00. Il progetto esecutivo è stato redatto a seguito di prove di laboratorio e indagini effettuate nei mesi scorsi finalizzate alla verifica di vulnerabilità sismica dell'edificio e alla progettazione strutturale della nuova copertura.

PROCEDURA DI GARA - Inizierà nei prossimi giorni l'iter della procedura di gara che prevede la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse e poi l'invito alla procedura negoziata di almeno 10 operatori economici che hanno risposto alla manifestazione.

INIZIO E DURATA DEI LAVORI - Inizio dei lavori stimato entro l'anno e durata dei lavori 8 settimane.

IN CHE COSA CONSISTE IL PROGETTO - Il progetto nasce per risolvere i fenomeni di infiltrazione dal tetto che negli ultimi tempi hanno avuto luogo nell'edificio che ospita la piscina comunale e prevede: la realizzazione di apposita struttura in acciaio zincato per consentire l'ancoraggio del nuovo manto di copertura e la successiva fornitura e posa della nuova copertura metallica in lega di alluminio preverniciato in lastre continue adattabili all'andamento curvilineo della falda strutturale del tetto esistente. Il nuovo sistema di copertura è dotato di particolari sistemi di ancoraggio, di scossaline e colmi per la corretta raccolta delle acque meteoriche, idoneo per un possibile futuro alloggiamento di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica.

ASSESSORE ALLO SPORT DEL COMUNE DI EMPOLI – «Intervento progettato da tempo con un investimento non da poco: 300mila euro. Anche in questa fase di COVID19 che sicuramente ha creato grosse difficoltà agli Enti locali, come del resto a tutto il comparto economico generale, cerchiamo comunque di andare avanti, di migliorare le situazioni dove ci sono le difficoltà, con un occhio fiducioso a quando potremo tornare ad un regime di normalità».