Premio Giallo d'Amare 2020, le consegne alla rassegna di letteratura noir di Camaiore

Sarà assegnato allo scrittore toscano Leonardo Gori il premio Giallo d'Amare 2020, riconoscimento che da tre anni viene consegnato ad un autore di rilievo nazionale dall'associazione albergatori, balneari e commercianti di Lido di Camaiore. A Fabiano Massimi il premio Giallo d'Amare Esordiente.

Si chiude con una doppia premiazione e con tanti ospiti d'eccezione la sesta edizione di Giallo d'Amare, rassegna di letteratura gialla, noir e thriller che anche per l'estate 2020 ha allietato le serate di turisti e residenti a Lido di Camaiore. L'appuntamento è per venerdì 21 agosto alle ore 21.30 davanti al pontile di Lido di Camaiore (piazza Matteotti) ad ingresso gratuito.

Ospite d'eccezione della serata sarà Marco Vichi che accompagnerà il pubblico in una interessante serata all'insegna del mistero e dell’indagine. Con lui, sul palco, si alterneranno Giuseppe Previti, direttore della rassegna, il conduttore Andrea Montaresi e la lettrice Sandra Tedeschi. «Per questa edizione – spiega il direttore artistico di Giallo d'Amare Giuseppe Previti – abbiamo deciso di dedicare il premio al cosiddetto giallo storico. Ossia a quella letteratura che, grazie a personaggi immaginari, ci riesce a far vivere spaccati di vita reale e di ‘storia vera’. Il merito di chi fa questo tipo di romanzi è spesso quello di inventare personaggi che ormai sono entrati nell’immaginario collettivo, come Arcieri e Bordelli».

Il premio Giallo d'Amare 2020 sarà quindi assegnato a Leonardo Gori, non solo per il suo ultimo romanzo (“Il ragazzo inglese” edito da Tea), ma per tutta la sua lunga carriera letteraria costellata di successi. Chi si augura di percorrere una strada simile a quella di Gori è forse Fabiano Massimi che intanto, col suo primo romanzo (“L’angelo di Monaco” pubblicato da Longanesi) si aggiudica il premio Esordiente.

Nel corso della serata ci saranno tanti altri ospiti, alcuni dei quali a sorpresa. Già confermata la presenza di Sabrina De Bastiani e Daniele Cambiaso che verranno a presentare al pubblico di Lido di camaiore il romanzo “A distanza ravvicinata” di Fratelli Frilli Editore.

L'associazione balneari di Lido di Camaiore ringrazia i partner commerciali che rendono possibile gli eventi di Lido e che permetteranno che tutte le serate siano ad ingresso gratuito. In particolare OBI ITALIA Punti Vendita Navacchio e Livorno, Conad Nord Ovest con tutti i suoi supermercati della Versilia, INFALL 1961 Serramenti Made in Italy, DEL COLLE azienda toscana specializzata nella produzione di legumi e cereali. Un particolare ringraziamento alla FONDAZIONE BANCA del MONTE, sempre presente sul nostro territorio. Tutte le serate vedranno anche una vetrina di auto messe a disposizione da DATI AUTOMOBILI.

Fonte: Ufficio stampa